“Parafuso” do Entroncamento participa em torneio de Natal e treino inclusivo

O Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911, também conhecido como “Parafuso” do Entroncamento, participou no Torneio de Natal e Treino Inclusivo da Associação de Judo do Distrito de Santarém. As iniciativas decorreram durante o dia de domingo, 11 de Dezembro.

O “Parafuso” foi representado no torneio pelos seus judocas mais novos, Alice Bertelo, Eduardo Monraia, Xavier Ribeiro, Guilherme Dionísio, Gustavo Guedes, Dinis António e Rodrigo Subtil, Francisco Nunes e Diana Teixeira. No Treino Inclusivo, para além dos atletas anteriormente mencionados, o clube participou com a Rafaela Teixeira e com o atleta de Judo Adaptado João Martins. Os atletas foram acompanhados pelo técnico João Barbosa.

“Foi mais um grande momento de convívio e aprendizagem para estes jovens judocas que obtiveram excelentes resultados”, afirma a associação em comunicado.