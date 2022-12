Paulo Vakulyuk vice-campeão nacional em natação

O nadador do Clube de Natação de Torres Novas Paulo Vakulyuk (à esquerda na foto) sagrou-se vice-campeão nacional sénior na prova de 100 metros estilos, evento no qual estabeleceu recordes pessoais e recordes do distrito e do clube, sénior e absoluto. O campeonato contou com a presença de 454 nadadores que alcançaram os mínimos de participação, em representação de 90 clubes.