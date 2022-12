Vitória de Santarém segue em frente na Taça de Portugal de futsal feminino

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória de Santarém segue em frente na Taça de Portugal da modalidade após uma saborosa vitória por 4-2 frente ao Farense, no Algarve, em jogo a contar para a 3ª eliminatória. Os golos foram marcados por Neves, Conxi, Teté e Carolina. Seguem-se agora os 16 avos de final da prova rainha, onde o emblema escalabitano é o único representante do distrito em prova.



Também em bom plano esteve outra equipa feminina do Vitória, no caso a de sub-19, que noutra extensa deslocação foi a Ponta Delgada, nos Açores, bater por expressivos 6-1 a Casa do Povo do Livramento, em jogo a contar para o campeonato nacional desse escalão. A equipa segue no 2.º lugar da sua série, apenas a 3 pontos do líder Sporting CP, estando em boa posição para garantir o apuramento para a próxima fase da competição.