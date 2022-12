Judo de Torres Novas com muitos pódios no Torneio de Natal

O Clube de Judo de Torres Novas participou com 32 atletas no Torneio de Natal da Associação de Judo do Distrito de Santarém (AJDS), tendo alcançado seis primeiros lugares, dois segundos e nove terceiros. O clube foi co-organizador da prova, em parceria com a AJDS, tendo contado com o apoio da Câmara de Torres Novas. No Palácio dos Desportos de Torres Novas estiveram cerca de duas centenas de jovens judocas. O torneio contou ainda com uma demonstração de katas de judo e um treino conjunto inclusivo com atletas de judo adaptado.