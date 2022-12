Rui Marques Leitão na federação internacional de teqball

Rui Marques Leitão, responsável pela secção de teqball dos "Caixeiros" de Santarém, foi eleito para o Conselho Executivo da FITEQ - Fédération Internationale de Teqball, órgão máximo da modalidade à escala mundial. A eleição realizou-se no dia 8 de Dezembro e o mandato dos novos órgãos é de dois anos.

Segundo informação divulgada pelos “Caixeiros”, Rui Marques Leitão, 50 anos, foi o jogador que participou em mais competições oficiais de teqball em 2022, num total de 28. O dirigente e atleta já anunciou que vai continuar a competir, em Portugal e no estrangeiro, por mais um ano. "O teqball abre-nos muitas portas e dá-nos a oportunidade de competir nos maiores palcos, junto dos melhores jogadores do mundo, situações que dificilmente acontecem noutras modalidades. Este é o momento de apostar no teqball", diz, citado no mesmo comunicado.

O teqball é um desporto praticado numa mesa curva parecida com as de ténis de mesa e com uma bola semelhante às de futebol, que pode ser tocada por qualquer parte do corpo com excepção dos membros superiores. É jogado nas variantes de singulares e pares.