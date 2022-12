Ana Sofia Costa sagra-se campeã mundial de Boccia

Atleta do Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, em Fátima, conquistou medalha de ouro no campeonato que decorreu no Rio de Janeiro. Assembleia Municipal de Ourém atribuiu-lhe um voto de louvor.

Ana Sofia Costa, do Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, em Fátima, sagrou-se campeã mundial de Boccia, na classe BC3 feminino, nos campeonatos da modalidade, que decorreram no Rio de Janeiro (Brasil). Ana Sofia Costa, que teve como operadora de calha Celina Lourenço, impôs-se na final à australiana Jamiseon Leeson, por 6-2. Ana Sofia Costa, de 26 anos, nasceu com distrofia muscular, uma doença degenerativa que a deixou numa cadeira de rodas. A jovem é tetraplégica e vive no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, em Fátima desde os 16 anos mas não se resigna ao seu destino.

Em Abril deste ano já tinha sido campeã do Mundo de Boccia no 2022 World Boccia Cup, que também decorreu no Rio de Janeiro. Ana Sofia Costa tem-se mostrado uma atleta de grande talento na modalidade com o apoio do treinador David Henriques e a assistência permanente de Celina Gameiro. A jovem, que pratica a modalidade há cerca de 12 anos, começou a ser chamada à selecção nacional de Boccia em 2018 e já participou em provas internacionais no Canadá, Itália, Finlândia, Espanha e Brasil. Agora foi distinguida com um voto de louvor pela Assembleia Municipal de Ourém pela medalha de ouro conquistada.

O Boccia joga-se com 13 bolas, seis vermelhas, seis azuis e uma branca. O objectivo é tentar aproximar o maior número de bolas da bola branca. Este desporto foi criado para pessoas com deficiência, para que pratiquem uma actividade física. Adaptou-se o jogo da petanca para pessoas com deficiência. Os atletas dividem-se por classes de acordo com o nível de deficiência de cada um. Alguns utilizam um capacete, outros utilizam as mãos ou os pés. Depende do de deficiência física de cada um. Ana Sofia utiliza um capacete e uma calha para praticar a modalidade por não ter capacidade de mover as bolas com as mãos ou os pés.