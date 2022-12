Campeonato distrital de basquetebol em Rio Maior

O Rio Maior Basket, após conseguir o 1.º lugar na Fase Regular do Campeonato Distrital de Sub18 Masculinos, recebeu o direito de acolher e organizar em Rio Maior a Final Four do Campeonato Distrital.

A discussão do título distrital vai ter a participação do CD Torres Novas, Santarém Basket Clube, o Rio Maior Basket, e Centro Recreativo Casal do Grilo.

Esta fase final da competição que apura o campeão distrital do escalão, irá decorrer no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior este sábado e domingo, 17 e 18 de Dezembro.

A Final Four será composta por duas meias-finais, um jogo de apuramento do 3.º/4.º lugar e a grande final. No primeiro dia, 17 de dezembro, a 1.ª Meia-Final será disputada entre o CDTN e o Santarém BC e a 2.ª Meia-Final entre o Rio Maior Basket e o Centro Recreativo Casal do Grilo.

No segundo dia do evento, 18 de Dezembro, às 15h será o jogo do 3.º/4.º lugar, e às 15h a grande final que apura o Campeão Distrital de Santarém de Sub18 Masculinos da época 2022/2023.”