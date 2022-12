“Parafuso” do Entroncamento com bons resultados em Coimbra

O Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911 deslocou-se a Coimbra para disputar mais uma jornada de judo ao mais alto nível, nos escalões de juvenis e cadetes. O “Parafuso” do Entroncamento participou numa competição que contou com mais de duas centenas de atletas dos dois escalões etários.

O clube foi representado em juvenis por Guilherme Cabedal na categoria de -55Kg, no escalão de cadetes pelos estreantes Luís Sousa (-55Kg), Rafael Soares (-60Kg), Miguel Marques (-73Kg) e pelo atleta Diogo Martins (-81Kg). A competição prolongou-se durante mais de 12 horas.

Guilherme Cabedal, embora o primeiro combate não lhe tenha corrido de feição, conseguiu dar a volta e subiu ao 3º lugar do pódio. Nos Cadetes, Diogo Martins perdeu o combate de atribuição do 3º Lugar, ficando assim no 5º Lugar da categoria -81Kg.

Os atletas foram acompanhados pelo técnico João Barbosa.