Tramagal Sport União prossegue comemoração do centenário em 2023

O Tramagal Sport União completou 100 anos no dia 1 de Maio de 2022 e prossegue com o programa comemorativo do centenário até 30 de Abril de 2023, tendo já anunciado os próximos eventos: no dia 4 de Março vai decorrer um Sarau Cultural; a 8 de Abril será realizada uma Gala que distinguirá 100 nomes de relevo nos 100 anos de história do clube; para dia 15 de Abril está agendado um colóquio sobre o I Centenário; e em 30 de Abril vai acontecer a "Caminhada do Centenário", um passeio histórico e cultural, com que serão encerradas as celebrações.