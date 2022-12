Em Vialonga aprende-se kickboxing e a ter auto-controlo

Um grave acidente de viação que o deixou com uma perna incapacitada foi o ponto de partida para Ricardo Sobreiro se ter focado no kickboxing e na defesa pessoal; hoje, no Grupo Desportivo de Vialonga (GDV), ensina os atletas a defenderem-se e incute-lhes valores e princípios de vida em sociedade. Em 2010 na sequência do acidente, Ricardo Sobreiro precisou de fazer fisioterapia e ao mesmo tempo viu o filho começar a sofrer de bullying na escola. Em família decidiram inscrevê-lo nas aulas de kickboxing do GDV. Num dos treinos Ricardo acompanhou o filho e gostou tanto que se tornou praticante da modalidade, vendo também nela uma oportunidade de recuperação.

“Eu curei-me aqui dentro, com muito esforço e muitas dores. Por isso, se me curei aqui, não vou desistir. Já lá vão oito anos, adoro isto e faço-o por amor”, revela com emoção a O MIRANTE.

Hoje, nas suas aulas de kickboxing e de defesa pessoal aprende-se a não lutar. Pode parecer estranho, mas é mesmo isso que Ricardo Sobreiro ensina às duas dezenas de adultos e crianças que frequentam as suas aulas no GDV.

“É mesmo importante que eles percebam que lutar é sempre a última opção na lista. O objectivo é estar sempre em segurança e conseguir sair das situações sem ter que pôr em prática aquilo que aprendem nas aulas. É aprender a lutar aqui para não lutar lá fora”, explica. Nas aulas do grupo aprende-se a teoria e a prática do kickboxing e da defesa pessoal, o principal objectivo é dar ferramentas e métodos para que quem frequenta as aulas possa, em caso de perigo, defender-se de maneira rápida e prática.

Um bom anti-stress

O instrutor caracteriza a modalidade como exigente e trabalha a parte física, mas também a mente e o espírito, reduzindo o stress, aumentando a auto-estima, o raciocínio e o auto-controlo. Mecânico de automóveis de profissão, o instrutor confessa que notou bastantes diferenças depois de ter começado a praticar kickboxing, dando até o exemplo do stress do trânsito, onde antigamente se irritava rapidamente e partia para a discussão sem pensar duas vezes.

Nelson Guerreiro, 35 anos, já pratica kickboxing há uma década e leva para a sua vida quotidiana o que tem aprendido ao longo dos anos, evitando ao máximo qualquer tipo de conflito. Amante da modalidade, é adjunto de Ricardo Sobreiro. Caracteriza a modalidade como uma excelente forma de praticar exercício físico e mental. Assumir o papel de adjunto tem sido uma aventura e uma aprendizagem que ainda deixam Nelson um pouco nervoso, mas grato e feliz. “Eu adoro kickboxing. Quando entramos no treino esquecemos os problemas todos. É um excelente exercício e este é um papel diferente”, confessa com um sorriso.

Foi em Abril deste ano que Ricardo Sobreiro começou a dar aulas no GDV. Começou com apenas um aluno, mas ao longos dos meses o número de inscrições tem vindo a aumentar. As aulas são abertas à comunidade desde que os praticantes não tenham problemas graves de saúde. A oportunidade surgiu quando o antigo instrutor da modalidade decidiu seguir outro caminho e passou a pasta a Ricardo Sobreiro. “Muitas das pessoas que procuram as aulas é mesmo para a prática de exercício físico ou porque tinham curiosidade sobre a modalidade, mas também temos muitas à procura da vertente da defesa pessoal. Aqui somos todos iguais, as diferenças não interessam. Apenas o respeito mútuo e o gosto pela modalidade”, conclui.