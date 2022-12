Clube do Forte da Casa quer dar tacadas certeiras no bilhar

O pool - um tipo de bilhar - não é um desporto de taberna e a secção criada há dois anos no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa (CRCFC) quer provar que a modalidade pode ser disputada de forma profissional e até já ambiciona alcançar a primeira liga nacional. Os responsáveis da secção de pool estão apostados em lutar para fazer regressar a glória do passado e o prestígio de uma modalidade que muita gente ainda pensa ser apenas um desporto de café.

Paulo Cunha e Mário Nascimento são dois dos cinco membros da equipa que procuram lutar pelo futuro da modalidade no Forte da Casa. “Ainda há muito estigma social, as pessoas acham que fazemos aqui o que se faz nos cafés e nas tascas, onde estão quatro pessoas à volta da mesa a comer tremoços e a beber cerveja enquanto se contam umas piadas. Não podia ser mais distante disso”, explica Mário Nascimento, um dos praticantes com maior experiência da equipa e com mais de uma década de competições.

*Reportagem desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 29 de Dezembro