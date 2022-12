Barrosa vai acolher centro de treinos nacional de ginástica aeróbica

A Câmara Municipal de Benavente assinou um contrato-programa de desenvolvimento desportivo, com a Federação de Ginástica de Portugal e o Clube União Artística Benaventense (CUAB), que visa a instalação de um Centro de Ginástica Aeróbica no Município no Pavilhão Gimnodesportivo da Barrosa. Esse equipamento ficará disponível para os treinos das selecções nacionais e para a realização de algumas provas da modalidade, de nível nacional e internacional.

Tal como O MIRANTE já tinha noticiado, o pavilhão gimnodesportivo da Barrosa vai ser dotado do equipamento e condições necessárias para que possa ser um centro de treino de ginástica preparado para receber a selecção nacional e provas nacionais e internacionais. As alterações vão ficar a cargo da Federação de Ginástica de Portugal. A proposta para o protocolo foi apreciada e aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal.

À semelhança do que já acontece no pavilhão gimnodesportivo de Santo Estêvão, que é já um centro de treinos nacional para ginástica de trampolim, o objectivo deste protocolo é não só “potenciar o projecto do CUAB” melhorando as condições de treino dos seus ginastas como é uma forma de “dinamizar o pavilhão e a localidade da Barrosa”, considerou o vereador com o pelouro do Desporto, Hélio Justino.