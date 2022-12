Dois mil euros para apoiar torneio Xirabasket em Vila Franca de Xira

O município de Vila Franca de Xira vai isentar o União Desportiva Vilafranquense de pagar taxas de utilização das camaratas e vivenda da Quinta Municipal da Subserra durante a realização do 30º torneio internacional Xirabasket, que se realizará nos dias 6, 7 e 8 de Abril de 2023. O apoio é justificado com a necessidade de alojar as equipas participantes, transportá-las para os jogos e ajudar na impressão dos materiais gráficos alusivos ao torneio. A proposta, aprovada por unanimidade na última reunião de câmara, prevê também a isenção do pagamento de taxas no valor de 147 euros pela utilização do autocarro municipal.