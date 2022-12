João Morgado é campeão do circuito juvenil de ténis em sub-16.

Tenista do AHEAD Clube de Ténis de Alverca terminou a época em primeiro lugar do seu escalão

João Morgado venceu os Masters do Circuito Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis em Sub-16 e termina a época em primeiro lugar do seu escalão. O atleta foi apurado para o torneio juntamente com mais 7 atletas por serem quem mais pontuou nos principais torneios em singulares do calendário nacional.

Com esse feito desportivo, o clube de Alverca terminou o ano com quatro atletas na 1ª posição do ranking nacional do respectivo escalão: João Morgado - Nº1 em Sub-16 Masculinos; Martim Simões - Nº1 em Seniores Masculinos; Angelina Voloshchuk - Nº1 em Seniores Femininos; Marques Almeida - Nº1 em Veteranos +75 Masculinos.