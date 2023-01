“Portugal a Nadar” vai custar 297 mil euros a Vila Franca de Xira

Depois de cinco anos com balanço positivo, Vila Franca de Xira vai voltar a assinar um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Federação Portuguesa de Natação (FPN) para apoio à actividade física e desportiva desenvolvida nas piscinas municipais para 2023, desta vez num montante global de 297 mil euros.

É a terceira vez que o montante apoiado pela câmara à FPN sobe, desta vez 52 mil euros face ao contrato pago em 2022 e que, nesse ano, também já tinha subido 27 mil euros.

A justificação dada pela câmara para aumentar o valor do apoio é quase o mesmo que o ano passado: o aumento da remuneração dos técnicos como forma de melhorar o seu recrutamento e fidelização e a inclusão da Piscina Baptista Pereira de Alhandra na rede de piscinas municipais. A câmara justifica também um aumento generalizado no número de alunos que se inscreveram em Setembro para as aulas de natação - cerca de dois mil - o que obrigou a abrir mais aulas nas piscinas do concelho.

O renovar do contrato com a FPN tem por base o trabalho realizado na certificação da escola de natação do concelho e a articulação com o movimento associativo visando a continuidade do desenvolvimento da natação de competição e federada em Vila Franca de Xira.

As piscinas municipais no concelho estão situadas em Vila Franca de Xira, Alhandra, Quinta das Drogas (Alverca), Alverca do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria.

O protocolo é rigoroso também no combate às manifestações de violência associada ao desporto, com a Federação de Natação a ficar obrigada a cumprir com o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres, e com as determinações da Autoridade de Antidopagem de Portugal e do Conselho Nacional do Desporto, combatendo as situações de violência, dopagem, corrupção, racismo, xenofobia e a todas as outras formas de discriminação.