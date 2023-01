Vilafranquense anuncia saída de três jogadores de uma assentada

O Vilafranquense, clube que milita na II Liga portuguesa de futebol, anunciou as saídas dos jogadores Leo Bahia, João Mário e Kelvin Medina, mais conhecido por Zimbabwe. "Agradecemos todo o trabalho, profissionalismo e contributo dado nesta campanha", escreve a SAD vilafranquense em comunicado, endereçando "votos dos maiores sucessos profissionais e pessoais para o seu futuro".



O defesa Leo Bahia alinhou temporada e meia com as cores do emblema ribatejano, enquanto o médio Zimbabwe, que já foi oficializado como reforço do Sporting da Covilhã, e o avançado João Mário cumpriram apenas meia época no plantel comandado por Rui Borges. O Vilafranquense ocupa a sexta posição do campeonato, somando 22 pontos em 14 jornadas.