Basquetebol do Vilafranquense já luta pela subida ao fim de três anos

Depois de três anos de luta - dois deles marcados por lesões e restrições da pandemia - a equipa sénior de basquetebol do União Desportiva Vilafranquense (UDV) está a disputar o CNB2 (o equivalente a uma liga 3 nacional) e já sonha com a subida de divisão. A equipa tem dado cartas este ano e estado numa luta renhida com o Sporting e o Odivelas pelo acesso às eliminatórias de subida. A equipa luta para dar esse prémio à cidade e Rui Silva, coordenador da secção de basquete do UDV e treinador da equipa de seniores, diz a O MIRANTE que o objectivo é alcançável.



Há mais de uma década que o clube ribatejano não tinha seniores de basquetebol. “Criámos a equipa no final de 2019 mas se pensarmos que os dois últimos anos foram de pandemia praticamente é como se a tivéssemos criado a sério este ano”, diz o responsável, que está no projecto do basquetebol do UDV desde 2006. Já na altura o objectivo era apostar na formação como base para criar e alimentar uma equipa sénior. “A nossa ambição é promover o desporto e a equipa sénior é importante para os miúdos da formação terem um objectivo”, explica. O trabalho tem dado frutos e o basquetebol é hoje a modalidade com mais atletas no clube: 115 praticantes em todos os escalões, incluindo femininos.

