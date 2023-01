Mundial de sidecarcross realiza-se em Torres Novas em Abril

Após trinta anos de ausência, a prova internacional regressa a Portugal a 1 e 2 de Abril, no Cróssodromo Internacional José Henrique Carvalho, em Alqueidão.

O Campeonato Mundial de Sidecarcross regressa a Portugal em Abril, após trinta anos de ausência. Dias 1 e 2 desse mês, o Cróssodromo Internacional José Henrique Carvalho, em Alqueidão, no concelho de Torres Novas, será palco da prova rainha da modalidade motorizada, com a recepção do Grande Prémio de Portugal SidecarCross.

Ao mesmo tempo será realizado o Campeonato Nacional de Motocross, onde vão estar presentes os melhores pilotos portugueses de MX1 e MX2. Os bilhetes já estão à venda. São únicos e válidos para os dois dias, não existindo bilhetes diários.