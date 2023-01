FC Alverca vence Leiria com dois golos marcados na primeira parte

Partida realizou-se no passado domingo, 8 de Janeiro, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O Futebol Clube de Alverca venceu o União Desportiva de Leiria por 1-2, numa partida que se realizou no domingo, 8 de Janeiro. O encontro decorreu no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a contar para a 13.ª jornada da Série B da Liga 3 de futebol. A equipa ribatejana mostrou superioridade no ritmo de jogo e inaugurou o marcador aos 36 minutos com um golo de cabeça de Mohcine Hassan. Marcos Silva dilatou a vantagem, fazendo o segundo golo ainda no decorrer primeira parte, aos 45 minutos. O golo do União de Leiria só chegou na segunda parte, aos 81 minutos, através de Filipe Almeida.

O FC Alverca segue no terceiro lugar da tabela classificativa a um ponto do segundo classificado, o Amora, e a três do líder da classificação, o União Desportiva de Leiria.