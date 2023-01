Honras divididas entre Sporting de Tomar e Sporting Clube de Portugal

Jogo em casa do Sporting de Tomar acabou empatado a quatro, com vários penáltis desperdiçados por ambas as equipas.

O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar foi, a 8 de Janeiro, palco do confronto entre o Sporting Clube de Tomar e o Sporting Clube de Portugal, no arranque da 11ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins. O Sporting CP foi a primeira equipa a marcar, por Ferran Font. O internacional espanhol rematou certeiro aos 14 minutos da primeira parte, colocando os leões em vantagem. Tomás Moreira marcou o primeiro do Sporting de Tomar, aos 19 minutos, e repetiu o feito aos 23. Já na segunda parte, aos 28 minutos, acertou nas malhas da baliza do Sporting uma vez mais, e terminou o jogo com um hat trick. Aos 37 minutos, a vantagem da equipa tomarense aumentou para 4-1, com um golo de Guilherme Silva.

A resposta do Sporting CP veio quase de imediato por Henrique Magalhães, que marcou aos 39 minutos. Ferran Font bisou aos 45 minutos e Toni Pérez fechou o resultado em 4-4 aos 49 minutos. O Sporting CP viu Gonzalo Romero e Henrique Magalhães falharem duas grandes penalidades, aos 33 e 45 minutos, respetivamente. No lado do SC Tomar, também Franco Ferruccio desperdiçou um penalti. O árbitro João Duarte foi o juiz da partida.