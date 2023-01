Vilafranquense empata a zero com Covilhã

O Sporting Clube da Covilhã e o União Desportiva Vilafranquense empataram na manhã do passado domingo, 8 de Janeiro, num jogo da 15ª jornada da II Liga portuguesa. O marcador não chegou a ser inaugurado, tendo a partida terminado com um empate a zero. O jogo contou com uma plateia reduzida nas bancadas devido ao vento e chuva fortes que se faziam sentir no Estádio Municipal José Santos Pinto, na Covilhã.