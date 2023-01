Basquetebol em Rio Maior regressa em força

O Rio Maior Basket regressou às competições em 2023 com uma mão cheia de jogos, nos mais variados escalões da modalidade. A 8 de Janeiro as equipas B de Sub-18 femininas visitaram o campo da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, em Torres Novas, não tendo sido capaz de trazer consigo a vitória, com o resultado de 51-30 a contar para o Grupo A da fase intermédia do campeonato distrital.

Os sub-12 masculinos deslocaram-se a casa do Clube Recreativo de Casal de Grilo e venceram por uns expressivos 21-108, o que lhes garantiu o segundo lugar, o que lhe dará acesso à segunda fase da Série A da Taça distrital.

Já os sub-14 masculinos conseguiram consolidar o quarto lugar e apurando-se para a final four do campeonato distrital apesar da derrota no Pavilhão Nuno Alvares Pereira, casa do Basket Club de Tomar por 58-41.

Os sub-16 masculinos continuam à frente do grupo C da fase intermédia do campeonato distrital após uma vitória frente à Associação Vinte Quilómetros Almeirim por 55-57 consolidado a passagem à Liga Basket, na segunda metade da época.

A equipa sénior masculina teve uma dupla jornada intensa onde se deslocou à Covilhã e a receber a equipa de Leiria. A equipa do Rio Maior Basket / MVP Academy saiu vitoriosa na deslocação ao a casa do Clube Desportivo da Covilhã / Associação Académica da Universidade da Beira Interior, que venceram por 82-92. Já no segundo jogo, numa recepção à equipa da União Desportiva de Leiria, acabaram por perder por 69-77. Já a equipa sénior feminina acabou por sofrer uma derrota pesada de 39-96 contra a recepção à equipa do Grupo Desportivo Escola Maria Alberta Menéres, de Mem-Martins.