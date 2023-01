Estafeta Rio Maior – Alcanena regressa no fim de Janeiro

A clássica estafeta entre Rio Maior e Alcanena realiza-se a 29 de Janeiro, domingo. A edição deste ano da prova, que é já um clássico do atletismo distrital, vai ter algumas mudanças. Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o sentido da corrida inverte-se, e a partida vai iniciar-se em Rio Maior, para o sector masculino, e em Alcanede, para a prova feminina.

A partida da prova masculina é às 10h00, junto à Câmara Municipal de Rio Maior, e chegada aos Paços do Concelho de Alcanena. A prova feminina parte de Alcanede às 10h30 e termina também nos Paços do Concelho de Alcanena.

As inscrições para a 35ª Estafeta Rio Maior - Alcanena podem ser efectuadas até ao dia 23 de Janeiro, na Câmara Municipal de Alcanena, através do telefone 249 889 010 ou por email, para desporto@cm-alcanena.pt.