Casa do Povo de Alcanena qualifica-se para nacionais em pista coberta

Os atletas da Casa do Povo de Alcanena (CPA) qualificaram-se, no fim-de-semana de 7 e 8 de Janeiro, para as provas nacionais de atletismo em pista coberta. A segunda jornada do Campeonato Distrital de Juvenis em Pista Coberta decorreu em Pombal e foi promovida pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL) e pela Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC). Alguns atletas alcanenenses bateram as suas marcas pessoais, renovando recordes e confirmando a qualificação para o Campeonato Nacional de Sub-18 em Pista Coberta, prova que decorre a 4 e 5 de Fevereiro, em Braga.