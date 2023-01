Catarina Quitério da Euterpe Alhandrense perto das olimpíadas

Catarina Quitério, atleta de tiro com arco da Sociedade Euterpe Alhandrense, de Alhandra, que é uma das arqueiras nacionais com melhores registos nas últimas temporadas, foi oficialmente integrada no projecto de esperanças olímpicas do Comité Olímpico de Portugal. A atleta irá participar num estágio nos próximos dias 21 e 22 de Janeiro no Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas.