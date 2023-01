partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Maria Martins soma mais um título nacional no ciclismo de pista

A jovem ciclista de Santarém Maria ‘Tata’ Martins continua a coleccionar triunfos na vertente de pista, tendo no domingo conquistado no domingo, 15 de Janeiro, o título nacional de elite na disciplina olímpica de omnium. A atleta olímpica residente na Moçarria, Santarém, representa a equipa Fenix-Deceuninck. A competição decorreu no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia. A prova masculina foi ganha por Rui Oliveira (UAE Team Emirates).