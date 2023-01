Marinhais vence Benfica do Ribatejo e sobe ao 3º lugar da tabela

Partida decorreu no Estádio Municipal de Almeirim e contou com um golo em cada parte.

O Grupo Desportivo de Marinhais venceu, no passado domingo, 15 de Janeiro, o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo, num jogo que decorreu no Estádio Municipal de Almeirim. Na partida, a contar para a 14.ª jornada do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão (Série A) da Associação de Futebol de Santarém, a equipa Marinhalense garantiu a vitória com os golos do defesa Pétrick, na primeira parte, e do avançado Kala, no segundo tempo.

Com este resultado o GD Marinhais sobe para a 3.ª posição na tabela classificativa, com os mesmos pontos do Atlético Clube Recrativo Espinheirense.