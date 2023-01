Alhandra organiza primeiro troféu para natação adaptada

O Alhandra Sporting Club organiza a 29 e 30 de Abril o primeiro Troféu Baptista Pereira de Natação Adaptada, criado com o apoio da Associação de Natação de Lisboa, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

A competição com o nome de um dos mais conceituados e conhecidos nadadores e filho da terra vai ter lugar nas Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira, no mesmo formato que as competições federadas, com a piscina na sua extensão de 50 metros, as 8 pistas disponíveis e cronómetro electrónico. A 29 de Abril as provas serão das 14h00 às 18h00 e no dia seguinte das 08h00 às 12h00. A competição estará aberta a todos os graus de deficiência desde que apresentada a licencça válida da Federação Portuguesa de Natação.