Ana Guita é vice-campeã nacional de desporto adaptado

Ana Guita, da secção de atletismo do Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC) do Entroncamento, sagrou-se vice-campeã nacional de desporto adaptado no salto em comprimento. A atleta de 27 anos, treinada por Ana Abegão, alcançou ainda o terceiro lugar nos 60 metros planos e no lançamento do peso, na categoria de atletas com Síndrome de Down.

O campeonato nacional de pista coberta da ANDDI (Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual), co-organizado com a Associação de de Atletismo de Braga, decorreu no domingo, 15 de Janeiro.