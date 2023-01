Marta Carvalho no Campeonato do Mundo de esqui alpino

Depois de se sagrar campeã nacional absoluta em esqui alpino, Marta Carvalho, actualmente com 17 anos, foi seleccionada para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Esqui Alpino (juniores), que se disputa de 18 a 24 de Janeiro, em St. Anton, na Áustria.

Para além de Marta Carvalho, a participação portuguesa é composta pelos atletas Manuel Ramos, que há 4 anos fez toda a sua carreira de treinos e provas em Espanha, integrado na equipa espanhola Integral Ski e pela luso-americana Ariane Haben Ribeiro, que reside nos EUA.

Esta época, a atleta escalabitana tem feito estágios em Stubai (Áustria) e Sierra Nevada, integrada na equipa espanhola de White Camps e regressou na semana passada de Courchevel (Suiça), onde esteve a participar num estágio com a Selecção Nacional na categoria FIS.

Contactada pela imprensa a atleta voltou a referir a enorme dificuldade em conciliar o percurso escolar com a carreira desportiva, devido à falta de flexibilidade que existe para enquadrar as obrigações escolares. Apesar disso, e da exigência destas provas, manifestou-se esperançada numa boa classificação.