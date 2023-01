Santarém e Chamusca campeões distritais de basquetebol em sub-16

As finais dos campeonatos distritais de basquetebol sub-16 jogaram-se no domingo, 15 de Janeiro, e o Santarém Basket Clube terminou o campeonato com duas óptimas posições. A equipa feminina sagrou-se campeã e a equipa masculina acabou o campeonato como vice-campeã. No campeonato feminino, as jogadoras Sub-16 do Santarém Basket Clube venceram na final a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, num jogo bastante renhido que terminou com o marcador em 50-46. O Santarém Basket vai disputar um primeiro play-off de acesso ao Campeonato Nacional com o vencedor do distrito de Leiria, a 28 e 29 de Janeiro.



Nos sub-16 masculinos, o título distrital foi conquistado pelo Chamusca Basket que bateu o Santarém Basket por 61-53. O Santarém Basket fica à espera do apuramento da equipa da Chamusca para o campeonato nacional para poder ocupar a vaga na Taça Nacional.