Alverca perde em casa e Vilafranquense volta a vencer

O Futebol Clube de Alverca recebeu a equipa B do Sporting Clube de Portugal na 14ª ronda da Liga Portugal 3. A equipa ribatejana não conseguiu evitar a derrota por 0-1, nos minutos finais. Aos 81 minutos, o avançado Afonso Moreira, de 17 anos, rematou certeiro para as redes da equipa da casa, dando a vitória aos leões. Issahaku Fatawu, que assistiu para o golo de Afonso Moreira, acabou expulso por acumulação de amarelos ao cair do pano (90+4’). A vitória permitiu ao Sporting ultrapassar o Alverca, que ficou na quarta posição, a apenas seis pontos do líder, UD Leiria.

Em Vila Franca de Xira, o Leixões Sport Club saiu derrotado por 2-0, frente à União Desportiva Vilafranquense, na ronda 16 da Liga Portugal 2. Nene (66’) e Leandro Silva (81’) foram os marcadores de serviço do Vilafranquense, que não vencia em casa desde Setembro. A equipa de Vila Franca de Xira está no 5º lugar da tabela, a 13 pontos do líder.