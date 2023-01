Sindicato dos Jogadores questiona SAD do Rio Maior sobre salários em atraso

Os futebolistas do Rio Maior SAD têm enfrentado uma situação particularmente difícil desde o início da época, face à instabilidade directiva e aos atrasos sucessivos no pagamento dos salários, diz o sindicato.







O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) reuniu na quarta-feira, 18 de Janeiro, com o plantel do Rio Maior Sport Clube SAD (Sociedade Anónima Desportiva) , que disputa o Campeonato de Portugal em futebol, para discutir a “gravidade” da persistência do atraso no pagamento dos salários.



“Os jogadores têm enfrentado uma situação particularmente difícil desde o início da época, face à instabilidade directiva e aos atrasos sucessivos no pagamento dos salários, não se verificando, neste momento, apesar dos contactos regulares com a administração da SAD, uma solução que garanta a sustentabilidade financeira do clube”, denuncia o SJ, em comunicado.



O organismo revelou que está “há várias semanas” em conversações com as partes e que, “apesar das promessas repetidas e de ter sido accionado o Fundo de Garantia Salarial” no final de 2022, até à presente data “não foi apresentada uma solução concreta” por parte da entidade patronal. Assim, e face ao “agravamento das condições laborais”, o SJPF accionou pela segunda vez o Fundo de Garantia Salarial, “de modo a responder às necessidades mais urgentes dos atletas”.



O sindicato recorda que, caso não seja encontrada uma solução, esta falha vai “comprometer a permanência dos jogadores” na SAD do Rio Maior. Na mesma nota, o SJPF refere que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está informada da situação e “articulada” com a resposta aos jogadores.