30.ª Taça Vale do Tejo em natação em Abrantes

O Complexo Municipal de Piscinas de Abrantes recebe este sábado, 21 de Janeiro, a 30.ª edição da Taça Vale do Tejo em Natação. A prova é repartida por duas sessões, a primeira às 9h45 e a segunda às 15h45. A Taça Vale do Tejo é uma competição onde estarão presentes todas as 12 associações territoriais de natação de Portugal e pretende, segundo a organização, "promover uma competição, nos escalões de infantis e juvenis, capaz de galvanizar o desenvolvimento desportivo das associações distritais/regionais, proporcionando um ambiente de festividade desportiva".

O evento é organizado pela Associação de Natação do Distrito de Santarém e pela Câmara Municipal de Abrantes.