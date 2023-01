Sporting de Tomar fecha primeira volta com goleada

Equipa nabantina termina a primeira volta do Nacional de Hóquei em Patins no sétimo lugar, a apenas um ponto da Oliveirense, o próximo adversário.

O Sporting Clube de Tomar esteve a perder, mas conseguiu o triunfo em casa por 5-1 sobre o Valongo, no fecho da primeira volta do campeonato nacional de Hóquei em Patins, jornada que se realizou na quarta-feira, 18 de Janeiro. Guilherme Silva, Filipe Almeida e Tomás Moreira, que assinou mais um "hat-trick", operaram a reviravolta perante uma equipa que só tinha perdido com FC Porto, Benfica e Sporting, apontando pela primeira vez neste campeonato apenas um golo graças à exibição do guarda-redes tomarense, António Marante.

O Sporting Clube de Tomar termina a primeira volta no sétimo posto da tabela classificativa, a apenas um ponto da Oliveirense, o próximo adversário, e com sete pontos de vantagem sobre o oitavo, o Parede Futebol Clube.