Chamusca Basket campeão distrital em sub18 femininos

A equipa feminina de sub18 do Chamusca Basket Clube sagrou-se campeã distrital ao vencer na final a União Desportiva e Recreativa da Zona Alta por 87-51. A final four decorreu na Chamusca no último fim de semana. A equipa da Chamusca vai agora disputar o campeonato nacional com as quatro primeiras equipas classificadas de Lisboa, as duas primeiras de Setúbal e a primeira classificada do Algarve. Já a UDR Zona Alta apurou-se para a Taça Nacional desse escalão. Participaram ainda na final four as equipas do Clube Desportivo Amiense e do Rio Maior Basket.