Projecto do Rio Maior Basket para cativar crianças para a modalidade

A iniciativa “Intervalos Ativos” visita as escolas do concelho de Rio Maior, nos intervalos, para criar o gosto pelo basquetebol nas crianças

O Rio Maior Basket tem vindo a desenvolver o projecto “Intervalos Ativos”, com o objectivo de promover o clube e a modalidade em todas as escolas do município de Rio Maior. Nas últimas duas semanas o clube contou a colaboração do RIBAS, a mascote da Associação de Basquetebol de Santarém que ajudou a cativar as crianças das escolas.

A mascote visitou também os treinos e jogos dos escalões mais jovens do Rio Maior Basket. O projecto “Intervalos Ativos” tem sido crucial para o aumento do número de praticantes no clube. Conta com mais 700 crianças envolvidas (público potencial), visita todas as semanas um intervalo nas escolas básicas das Marinhas do Sal, Fernando Casimiro, Latino Coelho, Mina do Espadanal, Asseiceira, São João da Ribeira, Alcobertas e Fráguas.

O projecto engloba com menor periodicidade as escolas da cidade de cariz privado e ambiciona expandir estas actividades dinamizadoras da modalidade e do clube para fora do município de Rio Maior.