Rugby Santarém volta a vencer na fase final da 1ª divisão

O Rugby Clube de Santarém (RCS) mantém-se em rota vitoriosa na fase final do campeonato da 1ª divisão nacional de rugby após ter vencido fora o Guimarães por 21-16 na 2ª jornada da prova. Os ribatejanos, que na primeira ronda tinham vencido o Caldas RC, estão no grupo que disputa o título de campeão nacional e a subida ao escalão máximo e que é composto também pelas equipas de Caldas da Rainha, Arcos de Valdevez, Montemor-o-Novo, Évora e Guimarães. O próximo jogo do RCS é no dia 25 de Fevereiro, em Arcos de Valdevez, frente à equipa local.