Glória do Ribatejo recebe corrida das Jornadas do Desporto

As ruas da Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, recebem a 21 de Maio a oitava edição de uma prova de corrida integrada nas Jornadas do Desporto do Município. A “VIII Corrida Vila de Glória do Ribatejo” inicia-se às 10 horas, tem um percurso de 10 quilómetros e inclui pequeno-almoço e um t-shirt técnica. A Equipa de Trail do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo alerta que as inscrições são feitas no website da "ACorrer" em duas fases, sendo que a primeira termina a 31 de Janeiro.