Glória do Ribatejo recebe 15º Passeio de BTT em Março

A associação Glória BTT Desporto e Ambiente está a promover o “15º Passeio BTT por vales e montes da charneca Gloriana” a 12 de Março. A participação na iniciativa poderá ser feita em dois registos, no da maratona de 65 quilómetros e no da meia-maratona de 35 quilómetros. A partida dos atletas está marcada para as 9 horas na vila de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, e a entrega de prémios decorre às 12 horas e é seguida de um almoço convívio. A inscrição deverá ser garantida, online, até dia 7 de Março.