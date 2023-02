União de Santarém muda de treinador com o primeiro lugar à vista

André David foi substituído por Filipe Antunes no comando técnico da equipa sénior da União de Santarém, que se encontra em segundo lugar na Série C do Campeonato de Portugal.

O treinador de futebol André David deixou a orientação da equipa sénior da União de Santarém quando esta atingiu o segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal, tendo a saída sido por “mútuo acordo”, anunciou o clube na s redes sociais. Para assumir o comando técnico dos escalabitanos foi contratado Filipe Antunes, 32 anos, ex-treinador da equipa de juniores do Torreense, que também passou pela formação do Sporting CP. O novo treinador começou a trabalhar no dia 1 de Fevereiro e o objectivo passa por devolver o clube à Liga 3, após a despromoção da época passada.

A União Desportiva de Santarém deixou uma nota na sua página no Facebook onde “reconhece o contributo que o mister André David deu ao clube durante o período em que esteve a liderar a equipa de futebol sénior, agradecendo todo o seu empenho, dedicação e profissionalismo”, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais.