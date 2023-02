Salvaterrense organiza torneiro de futebol para escalão Sub 12

O Clube Desportivo Salvaterrense está a promover a iniciativa “Falcões Cup 2023”. O torneiro está previsto para sábado, 29 de Abril, no Parque de Jogos do CD Salvaterrense, em Salvaterra de Magos. O evento vai contar com uma competição entre oito equipas de Sub 12 (ano de 2011). A actividade desenrola-se ao longo de todo o dia com, segundo garante o CD Salvaterrense, “muita amizade à mistura”.