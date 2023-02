Búzios-Coruche vence campeonato nacional de salvamento aquático desportivo

A equipa masculina da Búzios - Coruche venceu o campeonato nacional de piscina curta de salvamento aquático desportivo. A competição decorreu nas piscinas municipais de Coruche no dia 29 de Janeiro com provas nos escalões de infantil (até aos 12 anos), juvenil (13 e 14 anos), júnior (15 a 18 anos) e absoluto (mais de 18 anos). A organização pertenceu à Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores.

A equipa de Coruche foi composta por seis atletas masculinos (Guilherme Cardoso, João Freire, João Conrado, Lucas Agostinho, Rodrigo Mendes e Rafael Santos) e uma atleta feminina (Maria Ribeiro), tendo alcançado a primeira posição colectiva masculina, com 310 pontos. De destacar ainda os recordes nacionais de João Conrado nos 100m Manikin Carry with Fins, do escalão júnior masculino, e nos 200m Super Lifesaver, do escalão júnior masculino, bem como o de Lucas Agostinho nos 50m Manikin Carry, do escalão júnior masculino. Já Maria Ribeiro obteve as primeiras marcas nacionais nos 100m Manikin Tow with Fins juvenil e nos 100m Manikin Carry with Fins juvenil.