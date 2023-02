Judoca Patrícia Sampaio quinta no Grand Slam de Paris

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio acabou no quinto lugar em -78 kg no Grand Slam de Paris, perdendo o combate pelo bronze, com Portugal a sair da prestigiada prova da modalidade sem medalhas. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais perdeu no domingo com a sul-coreana Jeongyun Lee no combate pelo bronze, já no ponto de ouro, por acumular um terceiro ‘shido’ (advertência).

Numa das provas mais reputadas do judo mundial, Patrícia Sampaio bateu a antiga campeã asiática Mao Izumi, do Japão, e a brasileira Milena Silva, caindo nos quartos de final, por ‘ippon’, ante a francesa Audrey Tcheumeo, número nove do mundo e vencedora da prova no ano anterior.

Novo combate com uma atleta do ‘top 10’, a sétima do ‘ranking’ Inbar Lanir, de Israel, que foi desqualificada, valeu o acesso à luta pelo bronze via repescagem. Patrícia Sampaio, que tinha vencido o ouro no anterior fim de semana no Grand Prix de Portugal, igualou o resultado de Telma Monteiro, que no sábado tinha também acabado em quinta, como os melhores registos de Portugal na prova.