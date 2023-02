Passeio TT da Cabra pelas paisagens da Lagoa do Furadouro

Passeio no concelho de Ourém foi promovido pela Associação Cultural e Recreativa Lagoense da Lagoa do Furadouro.

A 14ª edição do Passeio TT da Cabra, realizou-se na noite de 3 de Fevereiro e foi promovido pela Associação Cultural e Recreativa Lagoense da Lagoa do Furadouro. Conhecido como uma referência entre os desportos motorizados na região, a prova percorreu as belas paisagens da Lagoa do Furadouro, com a presença de muitos entusiastas da modalidade e dezenas de participantes. À noite teve lugar um jantar convivo, a que o vereador Rui Vital, em representação da Câmara Municipal de Ourém, e o Presidente da Junta de Freguesia de Nª. Srª das Misericórdias, Luís Oliveira, fizeram questão de se associar.