Rio Maior SC SAD volta a não comparecer em jogo do Campeonato de Portugal

A equipa de futebol sénior do Rio Maior SC SAD voltou a falhar um jogo do Campeonato de Portugal pela segunda jornada consecutiva, deste vez no domingo, 5 de Fevereiro, com o Loures, sem que a sociedade anónima desportiva do clube dê explicações públicas sobre a situação da equipa e o que pretende para o futuro próximo. No ar paira já a possibilidade de o emblema deixar a competição, à semelhança do que aconteceu em 2009 com o já extinto União de Rio Maior, que disputava a então 3ª divisão nacional e que desapareceu sufocado em dívidas.

Foi o Sindicato dos Jogadores de Futebol quem, na última semana de Janeiro, alertou para a existência de salários em atraso aos jogadores no Rio Maior SC, o que levou a equipa a não comparecer no jogo com o Pêro Pinheiro a 29 de Janeiro. No domingo seguinte, a equipa de Rio Maior voltou a não entrar em campo frente ao Loures. O último jogo que disputou foi a 22 de Janeiro, na recepção ao Coruchense, em que foi derrotada por 3-2. O Rio Maior SC ocupa o último lugar da tabela da Série C com 6 pontos em 15 jogos.

De acordo com a nota do Sindicato dos Jogadores de Futebol, a decisão de os futebolistas não comparecerem aos jogos deveu-se aos “sucessivos incumprimentos da administração da SAD do Rio Maior para com os atletas, desde o início da temporada 2022/23, que comprometem a estabilidade profissional e familiar dos jogadores”. O sindicato adiantou ainda que “accionou os mecanismos financeiros à disposição, para acorrer à gravidade da situação”, enquanto “o plantel exige uma tomada de posição à SAD, face ao sucedido”.

Segundo o que O MIRANTE conseguiu apurar, a SAD do Rio Maior SC está nas mãos de uma holding designada OWB, que tem 90% do capital. Heitor Oliveira e David Oliveira são os administradores, sendo o primeiro o presidente da SAD. O clube Rio Maior SC possui apenas 10% do capital que são obrigatórios por lei, mas que não lhe conferem qualquer influência na gestão da SAD. O clube, que está a ser gerido por uma comissão administrativa, apenas tem o poder de vetar decisões estruturais nomeadamente alterações ao nome, ao símbolo e às cores do clube.