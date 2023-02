Santarém Basket campeão distrital Sub 14 masculinos

A equipa masculina Sub 14 do Santarém Basket sagrou-se campeã distrital de basquetebol ao vencer o CD Torres Novas-OAB na final, por 51-36, apurando-se também para o campeonato nacional. Com este triunfo, o Santarém Basket Clube tem actualmente quatro equipas apuradas para provas nacionais, aguardando que a equipa de Sub14 Femininos consiga também esse apuramento no próximo fim de semana.