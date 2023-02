Arqueiros da Tejo d'Honra vencem em Vila do Conde

Equipa da Golegã brilha no Nacional de Sala da Federação Portuguesa de Tiro com Arco

A Associação de Desenvolvimento Regional Tejo d'Honra, da Golegã, marcou presença com nove arqueiros no passado domingo, 5 de Fevereiro, na sétima prova do Nacional de Sala da Federação de Tiro com Arco, em Vila do Conde, tendo arrecadado sete primeiros lugares. Eis os resultados da equipa ribatejana. Martim Cruz - 1.º Lugar - Robin - Barebow; André Vale - 2.º Lugar - Robin - Barebow; Francisco Aparício - 1.º Lugar - Juvenil - Barebow; Pedro Costa - 2.º Lugar - Juvenil - Barebow; Luís Nunes - 3.º Lugar: open / 3.º Lugar: eliminatórias - Júnior - Recurvo; Márcia Nunes - 1.º Lugar: open / 1.º Lugar: eliminatórias - Sénior - Barebow; Rui Gomes - 5.º Lugar: open / 5.º Lugar: eliminatórias - Sénior - Barebow; João P. Santos - 1.º Lugar: open / 1.º Lugar: eliminatórias - Veterano - Barebow; Alexandre Alva - 4.º Lugar: open / 4.º Lugar: eliminatórias - Veterano - Barebow. Márcia Nunes e Rui Gomes foram os vencedores da competição de equipas mistas.