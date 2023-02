Chamusca Basket campeã distrital de basquetebol feminino Sub 14

A equipa do Chamusca Basket sagrou-se campeã distrital de basquetebol no escalão de Sub 14, tendo vencido na final o Santarém Basket por 62-26. No jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar o CD Amiense venceu a UDR Zona Alta por 54-18.

Depois das equipa de sub16 masculina e sub 18 feminina se terem sagrado campeãs

distritais, a equipa sub 14 feminina do Chamusca Basket repetiu igual feito e o consequente apuramento para o campeonato nacional, sendo para já, também uma das oito melhores equipas da zona sul.