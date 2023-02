Inscrições abertas para o Alcanena Trail

As inscrições para a sexta edição do Alcanena Trail já estão abertas. A prova decorre a 19 de Março, sendo que no dia anterior realiza-se um trail para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos. Existem 500 vagas disponíveis para o trail e 200 para a caminhada, estando disponíveis as provas de Trail Longo (28,3km), Trail Curto (16,6km), Mini Trail (11km), Caminhada (11km) e Caminhada Interpretativa.

A inscrição envolve abastecimentos, seguro, medalha, duche e transporte em caso de desistência. A t-shirt de participação e a refeição devem ser reservadas no momento da inscrição. A prova começa em Minde, no Pavilhão Gimnodesportivo, a partir das 9h00. A entrega de prémios e o almoço decorrem à medida que os atletas forem chegando. As inscrições estão abertas até 10 de Março.